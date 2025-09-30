Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
220
0

Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира U-20 в Чили

Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

30 сентября в 23:00 сборная Украины U-20 проводит матч 2-го тура чемпионате мира 2025 U-20.

В чилийском Вальпараисо встречаются сборные Панамы U-20 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Геннадий Синчук открыл счет для сине-желтых, забив с пенальти на 6-й минуте (1:0).

Ранее украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

0:1. Геннадий Синчук, 6 мин (пен)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
