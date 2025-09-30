Молодежные турниры30 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:24
Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира U-20 в Чили
30 сентября в 23:00 сборная Украины U-20 проводит матч 2-го тура чемпионате мира 2025 U-20.
В чилийском Вальпараисо встречаются сборные Панамы U-20 и Украины U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Геннадий Синчук открыл счет для сине-желтых, забив с пенальти на 6-й минуте (1:0).
Ранее украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).
0:1. Геннадий Синчук, 6 мин (пен)
