Лига чемпионов30 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:43
Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура основного раунда Лиги чемпионов
30 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:43
Во вторник, 30 сентября, проходит матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Встречу принимает стадион «Нью Бэланс Арена» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После первого тура «Аталанта» набрал 0 баллов, на счету «Брюгге» же 3 очка.
Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур
Аталанта – Брюгге – 0:1 (обновляется)
Голы: Цолис, 38
