Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 30 сентября, проходит матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Встречу принимает стадион «Нью Бэланс Арена» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

После первого тура «Аталанта» набрал 0 баллов, на счету «Брюгге» же 3 очка.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Аталанта – Брюгге – 0:1 (обновляется)

Голы: Цолис, 38