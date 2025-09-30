Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:43
Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура основного раунда Лиги чемпионов

Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

Во вторник, 30 сентября, проходит матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Встречу принимает стадион «Нью Бэланс Арена» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тура «Аталанта» набрал 0 баллов, на счету «Брюгге» же 3 очка.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Аталанта – Брюгге – 0:1 (обновляется)

Голы: Цолис, 38

