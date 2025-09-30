Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Особенный. Картину Моуриньо из АПЛ заметили на Стемфорд Бридж
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 30 сентября 2025, 10:03
544
0

ФОТО. Особенный. Картину Моуриньо из АПЛ заметили на Стемфорд Бридж

Лондонский клуб не забыл об эпохе Жозе

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

30 сентября во втором туре Лиги чемпионов состоится противостояние между клубами «Челси» и «Бенфика», которое пройдет в Лондоне на арене «Стэмфорд Бридж».

На пресс-конференциях обоих тренеров журналисты заметили картину с изображением Жозе Моуринью – нынешнего тренера «Бенфики», который еще в качестве тренера «Челси» держит в руках трофей АПЛ.

Жозе возглавлял лондонский клуб дважды в карьере: 2004–2007 и 2013–2015. Под руководством португальца «пенсионеры» провели 321 матч и завоевали восемь трофеев, в числе которых три чемпионства Англии.

Матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Бенфикой» будет проведен 30 сентября, начало в 22:00.

ФОТО. Особенный. Картину Моуриньо из АПЛ заметили на Стемфорд Бридж

Бенфика Жозе Моуриньо Челси Лига чемпионов Челси - Бенфика фото Стэмфорд Бридж
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
