ФОТО. Особенный. Картину Моуриньо из АПЛ заметили на Стемфорд Бридж
Лондонский клуб не забыл об эпохе Жозе
30 сентября во втором туре Лиги чемпионов состоится противостояние между клубами «Челси» и «Бенфика», которое пройдет в Лондоне на арене «Стэмфорд Бридж».
На пресс-конференциях обоих тренеров журналисты заметили картину с изображением Жозе Моуринью – нынешнего тренера «Бенфики», который еще в качестве тренера «Челси» держит в руках трофей АПЛ.
Жозе возглавлял лондонский клуб дважды в карьере: 2004–2007 и 2013–2015. Под руководством португальца «пенсионеры» провели 321 матч и завоевали восемь трофеев, в числе которых три чемпионства Англии.
Матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Бенфикой» будет проведен 30 сентября, начало в 22:00.
This shot of Jose Mourinho behind Enzo Maresca during his press conference, ahead of Jose's return to Stamford Bridge 😅 pic.twitter.com/gWc8tqYmvh— ESPN UK (@ESPNUK) September 29, 2025
