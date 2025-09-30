Разгромное поражение Украины U-19, победа Костюк, уверенный триумф Полесья
Главные новости за 29 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 сентября.
1. Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4
2. Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Житомиряне оформляют третью победу подряд
3. Дженоа вместе с Малиновским потерпела поражение в матче с Лацио
«Грифоны» проиграли 0:3
4. Миколенко сыграл весь матч, Эвертон и Вест Хэм не определили победителя
Кин вывел «ирисок» вперед, Боуэн во втором тайме восстановил паритет
5. Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
Самба Диалло будет тренироваться за юношескую команду
6. На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии
Дмитрий Богданов реализовал пенальти в матче национального чемпионата U-19
7A. Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника
7B. Клиент для Синнера. Стали известны пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине
Янник встретится с Алексом де Минауром, которого ранее обыгрывал 10 раз в 10 матчах
8. Стали известны два претендента на бой с Усиком за титул чемпиона мира IBF
Непобежденный американец Ричард Торрес выйдет на ринг против кубинца Франка Санчеса
9. Катастрофа Феррари. Шарль Леклер рассматривает переход в другую топ-команду
Лидер Скудерии готов сменить коллектив в случае провала в начале нового регламента
