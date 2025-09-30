Разгромное поражение Украины U-19, победа Костюк, уверенный триумф Полесья

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 сентября.

1. Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы

Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4

2. Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу

Житомиряне оформляют третью победу подряд

3. Дженоа вместе с Малиновским потерпела поражение в матче с Лацио

«Грифоны» проиграли 0:3

4. Миколенко сыграл весь матч, Эвертон и Вест Хэм не определили победителя

Кин вывел «ирисок» вперед, Боуэн во втором тайме восстановил паритет

5. Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо

Самба Диалло будет тренироваться за юношескую команду

6. На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии

Дмитрий Богданов реализовал пенальти в матче национального чемпионата U-19

7A. Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника

7B. Клиент для Синнера. Стали известны пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине

Янник встретится с Алексом де Минауром, которого ранее обыгрывал 10 раз в 10 матчах

8. Стали известны два претендента на бой с Усиком за титул чемпиона мира IBF

Непобежденный американец Ричард Торрес выйдет на ринг против кубинца Франка Санчеса

9. Катастрофа Феррари. Шарль Леклер рассматривает переход в другую топ-команду

Лидер Скудерии готов сменить коллектив в случае провала в начале нового регламента