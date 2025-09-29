Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта
Бразилец является лучшим бомбардиром лиги среди защитников, начиная с 2020 года
Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандартного положения.
Случилось это в матче 6-го тура, в котором Арсенал благодаря голу бразильца в добавленное арбитром время вырвал победу над Ньюкаслом на Сент-Джеймс Парк со счетом 2:1.
Напомним, что Габриэл с момента своего дебюта в АПЛ (сентябрь 2020) является лучшим бомбардиром лиги среди защитников. В активе бразильца уже 18 забитых голов.
Лучшие бомбардиры АПЛ среди защитников (с момента дебюта Габриэла в сентябре 2020 года)
- 18 – Габриэл (Арсенал)
- 12 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- 12 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 12 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед)
- 11 – Курт Зума (Челси, Вест Хэм Юнайтед)
- 11 – Майкл Кин (Эвертон)
- 10 – Джон Стоунз (Манчестер Сити)
- 10 – Льюис Данк (Брайтон)
- 10 – Бен Ми (Бернли, Брентфорд)
No defender has scored more goals than Gabriel since his debut 💪 pic.twitter.com/D6wslQ82h2— Premier League (@premierleague) September 29, 2025
