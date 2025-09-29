Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта

Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандартного положения.

Случилось это в матче 6-го тура, в котором Арсенал благодаря голу бразильца в добавленное арбитром время вырвал победу над Ньюкаслом на Сент-Джеймс Парк со счетом 2:1.

Напомним, что Габриэл с момента своего дебюта в АПЛ (сентябрь 2020) является лучшим бомбардиром лиги среди защитников. В активе бразильца уже 18 забитых голов.

Лучшие бомбардиры АПЛ среди защитников (с момента дебюта Габриэла в сентябре 2020 года)

18 – Габриэл (Арсенал)

12 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

12 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

12 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед)

11 – Курт Зума (Челси, Вест Хэм Юнайтед)

11 – Майкл Кин (Эвертон)

10 – Джон Стоунз (Манчестер Сити)

10 – Льюис Данк (Брайтон)

10 – Бен Ми (Бернли, Брентфорд)