  4. Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта
29 сентября 2025, 19:22 |
Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта

Бразилец является лучшим бомбардиром лиги среди защитников, начиная с 2020 года

Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандартного положения.

Случилось это в матче 6-го тура, в котором Арсенал благодаря голу бразильца в добавленное арбитром время вырвал победу над Ньюкаслом на Сент-Джеймс Парк со счетом 2:1.

Напомним, что Габриэл с момента своего дебюта в АПЛ (сентябрь 2020) является лучшим бомбардиром лиги среди защитников. В активе бразильца уже 18 забитых голов.

Лучшие бомбардиры АПЛ среди защитников (с момента дебюта Габриэла в сентябре 2020 года)

  • 18 – Габриэл (Арсенал)
  • 12 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • 12 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 12 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед)
  • 11 – Курт Зума (Челси, Вест Хэм Юнайтед)
  • 11 – Майкл Кин (Эвертон)
  • 10 – Джон Стоунз (Манчестер Сити)
  • 10 – Льюис Данк (Брайтон)
  • 10 – Бен Ми (Бернли, Брентфорд)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
