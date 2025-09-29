Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это просто ужас. Клуб без души, желания, характера». Руни разнес игру МЮ
Англия
29 сентября 2025, 15:17 | Обновлено 29 сентября 2025, 15:21
Коуч Рубен Аморим продолжает придерживаться своей философии

Уэйн Руни и Рубен Аморим

Знаменитый экс-игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не сдержался после очередного позорного поражения команды в АПЛ от Брентфорда (1:3) и в эфире своего шоу устроил эмоциональный разгром родному клубу. Бывший капитан красных дьяволов признал: у него нет никакой веры в главного тренера Рубена Аморима и в нынешнюю команду:

«Это просто ужас. Я не вижу у игроков желания бороться, не вижу характера, не вижу жажды побеждать. Они даже не заслуживают носить футболку Манчестер Юнайтед! Я прихожу смотреть игру и сразу думаю: снова поражение или максимум ничью вытащим. Это не Ман Юнайтед!»

Англичанин признался, что долго колебался, говорить ли настолько жестко, но все же решил высказаться: «Я больше не узнаю клуб, в котором достигал вершин. Душа МЮ исчезла. Нужен новый двигатель, новая жизнь, иначе все развалится окончательно».

Руни резко прошелся не только по игрокам, но и по руководству: «Владельцы – то ли Глейзеры, то ли Джим Рэтклифф – должны четко сказать, куда движется клуб. Потому что сейчас мы все просто ждем краха».

Коуч МЮ Рубен Аморим, несмотря на провал в Кубке лиги (вылет от клуба 4-го дивизиона Гримсби) и катастрофический старт в чемпионате, отказывается менять философию: «Я не волнуюсь за свою работу. Я всегда уверен в себе. Не изменю своих принципов – даже если бы меня просил Папа Римский».

После прошлогоднего унижения в виде 15-го места, после летних трансферов на £214 млн и старта сезона лишь с двумя победами (над Бернли и Челси, который играл в меньшинстве) – для фанатов это звучит как издевательство.

Уэйн Руни выразил мнение болельщиков: «МЮ сейчас – клуб без души, без характера и без будущего». Будет ли уволен Рубен Аморим с поста наставника МЮ – теперь главная интрига АПЛ.

Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джоэл Глейзер Аврам Глейзер Джим Рэтклифф
Николай Степанов Источник: Daily Mail
