Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 22:52 | Обновлено 29 сентября 2025, 23:26
Суркис исключил трансфер легионера из-за суммы, которую требовали в Динамо

Киевляне интересовались Илиром Красници

ФК Динамо. Илир Красничи

Киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса» в прошлое трансферном окне.

По информации источника, киевляне имели прямой контракт с «Колосом» по переходу Илира Красници – косовского игрока, который способен играть как центрбек, так и опорник. Но в итоге переговоры о трансфере провалились. Киевляне отказались платить за футболиста один миллион евро, который предлагал клуб из Ковалевки.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против английского «Кристал Пэлас» в Лиге конференций, который состоится 2 октября.

Динамо Киев Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ Колос Ковалевка Илир Красничи
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
