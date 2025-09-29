Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик наконец-то забил, Шахтер разбил Рух, футзальный разгром от Украины
29 сентября 2025, 08:53
Довбик наконец-то забил, Шахтер разбил Рух, футзальный разгром от Украины

Главные новости за 28 сентября на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 сентября.

1А. Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
Команда Арды Турана стала единоличным лидером чемпионата

1В. Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Криворожцы под руководством ван Леувена впервые поделили очки в новом сезоне

1С. Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд

2А. Довбик вышел в старте и забил. Рома победила Верону
Команды встретились в 5-м туре Серии А

2В. Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Аллегри разрушил и эту неудачную серию по возвращении на «Сан-Сиро»

3. Барселона с камбеком переиграла Сосьедад и возглавила Ла Лигу, обойдя Реал
Каталонцы одолели соперников со счетом 2:1 в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26

4. Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Победу канонирам в матче АПЛ принес гол Габриэла на 90+6 минуте

5А. Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Состоялся финальный матч чемпионата мира по волейболу

5В. Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Состоялся предпоследний матч чемпионата мира по волейболу

6. Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ

7. С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Украинские футзалисты не оставили шансов сборной Молдовы

8. Украинцы Аонишики и Шиши завершили сентябрьский турнир в Токио. Результат
Оба наших борца имеют положительный баланс выигранных/проигранных схваток

9. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

10. Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
Эксклюзивное интервью украинского футболиста Богдана Мордаса для Sport.ua

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
