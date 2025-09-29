Фонсека набирает ход. Лион одержал инмальную победу над Лиллем.
Во Франции завершился 6-й тур внутреннего чемпионата
29 сентября были сыграны воскресные матчи 6-го тура Лиги 1 Франции. Накануне украинец Илья Забарный отличился первым голом за ПСЖ.
Ницца и Париж сыграли вничью – 1:1. Софиан Диоп вывел хозяев вперед на 40-й минуте, но в конце матча Жан-Филипп Крессо с пенальти сравнял счет на 88-й.
Мец и Гавр расписали нулевую ничью – 0:0. Обе команды так и не смогли открыть счет во встрече.
Лилль уступил Лиону со счетом 0:1. Единственный гол на 13-й минуте забил Тайлер Мортон после передачи Николаса Тальяфико.
Анже проиграл Бресту – 0:2. Гости оформили победу благодаря двум забитым мячам, обеспечившим комфортное преимущество.
Ренн и Ланс завершили свой матч без голов – 0:0. Команды так и не сумели найти путь к воротам соперника.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Лига 1. 6-й тур. 29 сентября
Ницца – ФК Париж – 1:1
Голы: Софьян Диоп (40) – Жан-Филипп Крассо (88, пен)
Анже – Брест – 0:2
Голы: Реми Лабо (26), Ромен дель Кастильо (32, пен)
Мец – Гавр – 0:0
Лилль – Лион – 0:1
Гол: Тайлер Мортон (13)
Ренн – Ланс – 0:0
События матча
