Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фонсека набирает ход. Лион одержал инмальную победу над Лиллем.
Чемпионат Франции
Ренн
28.09.2025 21:45 – FT 0 : 0
Ланс
Франция
29 сентября 2025, 02:11 | Обновлено 29 сентября 2025, 05:06
Во Франции завершился 6-й тур внутреннего чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября были сыграны воскресные матчи 6-го тура Лиги 1 Франции. Накануне украинец Илья Забарный отличился первым голом за ПСЖ.

Ницца и Париж сыграли вничью – 1:1. Софиан Диоп вывел хозяев вперед на 40-й минуте, но в конце матча Жан-Филипп Крессо с пенальти сравнял счет на 88-й.

Мец и Гавр расписали нулевую ничью – 0:0. Обе команды так и не смогли открыть счет во встрече.

Лилль уступил Лиону со счетом 0:1. Единственный гол на 13-й минуте забил Тайлер Мортон после передачи Николаса Тальяфико.

Анже проиграл Бресту – 0:2. Гости оформили победу благодаря двум забитым мячам, обеспечившим комфортное преимущество.

Ренн и Ланс завершили свой матч без голов – 0:0. Команды так и не сумели найти путь к воротам соперника.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Лига 1. 6-й тур. 29 сентября

Ницца – ФК Париж – 1:1

Голы: Софьян Диоп (40) – Жан-Филипп Крассо (88, пен)

Анже – Брест – 0:2

Голы: Реми Лабо (26), Ромен дель Кастильо (32, пен)

Мец – Гавр – 0:0

Лилль – Лион – 0:1

Гол: Тайлер Мортон (13)

Ренн – Ланс – 0:0

События матча

1’
Жонатан Гради (Ланс) получает красную карточку.
