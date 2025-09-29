Фонсека набирает ход. Лион одержал инмальную победу над Лиллем.

29 сентября были сыграны воскресные матчи 6-го тура Лиги 1 Франции. Накануне украинец Илья Забарный отличился первым голом за ПСЖ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Лига 1. 6-й тур. 29 сентября

Ницца – ФК Париж – 1:1

Голы: Софьян Диоп (40) – Жан-Филипп Крассо (88, пен)

Анже – Брест – 0:2

Голы: Реми Лабо (26), Ромен дель Кастильо (32, пен)

Мец – Гавр – 0:0

Лилль – Лион – 0:1

Гол: Тайлер Мортон (13)

Ренн – Ланс – 0:0