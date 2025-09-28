Англия28 сентября 2025, 18:48 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:53
Ньюкасл – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
28 сентября проходит поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги
28 сентября в 18:30 проходит поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» и «Арсенал» встречаются на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета рассчитывают на победу
Комментарии 2
Дуже не фартить Арсеналу. Три моменти 100% + пенальті
Пенальти 100% не дали пробить Арсеналу
