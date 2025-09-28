Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 сентября 2025, 18:48 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:53
Ньюкасл – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 сентября проходит поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги

28 сентября 2025, 18:48 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:53
Ньюкасл – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября в 18:30 проходит поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» встречаются на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета рассчитывают на победу

Ньюкасл – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
avk2307
Дуже не фартить Арсеналу. Три моменти 100% + пенальті
avk2307
Пенальти 100% не дали пробить Арсеналу
