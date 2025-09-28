Римская Рома принимает Верону в рамках матча пятого тура итальянской Серии А. Впервые за продолжительное время в стартовом составе «волков» на поле вышел украинский форвард Артем Довбик.

Именно Артем и открыл счет в матче на 7 минуте игры, поразив ворота соперника с передачи Зеки Челика. Форвард национальной сборной Украины четко выиграл борьбу у защитников соперника и не оставил шансов Лоренцо Монтипо, четко пробив в угол ворот Вероны.

В нынешнем сезоне Довбик провел четыре матча во всех турнирах, однако не смог отличиться результативными действиями. Гол в ворота Вероны стал первым для Артема в новом сезоне.

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини