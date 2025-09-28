Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Италия
28 сентября 2025, 16:19 | Обновлено 28 сентября 2025, 16:37
2111
7

Артём отличился на 7 минуте матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская Рома принимает Верону в рамках матча пятого тура итальянской Серии А. Впервые за продолжительное время в стартовом составе «волков» на поле вышел украинский форвард Артем Довбик.

Именно Артем и открыл счет в матче на 7 минуте игры, поразив ворота соперника с передачи Зеки Челика. Форвард национальной сборной Украины четко выиграл борьбу у защитников соперника и не оставил шансов Лоренцо Монтипо, четко пробив в угол ворот Вероны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Довбик провел четыре матча во всех турнирах, однако не смог отличиться результативными действиями. Гол в ворота Вероны стал первым для Артема в новом сезоне.

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини

Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Серия A Рома Рим Верона видео голов и обзор Зеки Челик
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
От випустили другий раз зі старту і є якийсь результат. Ще й проти аутсайдера.
Ответить
0
Bahus
Пичичи...
Ответить
0
😸
Молодець, продовжуй в тому дусі👏
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
Смехи, поправьте заголовок
Ответить
0
ТвояМамка
да вы шо!
ничоси
Ответить
-2
Arera
Раз в год и Довбик забивает...
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
