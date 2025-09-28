Металлист 1925 – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В матче 7-го тура УПЛ команды встретились в Житомире
28 сентября в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретились харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки.
Команды встретились на стадионе «Полесье» в Житомире.
В первом тайме команды мячей не забивали. У «Колоса» было минимальное преимущество в атаке, но в результате его превратить не удалось.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур. 28 сентября
Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 0:0 (второй тайм)
Голы:
Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица, Итодо
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Таллес, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Климчук, Алефиренко
Металіст 1925 – Колос. Дивитися онлайн. LIVE трансляція
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер недоволен игрой в обороне
Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры