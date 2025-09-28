Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 16:36 | Обновлено 28 сентября 2025, 16:50
Металлист 1925 – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В матче 7-го тура УПЛ команды встретились в Житомире

УПЛ

28 сентября в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретились харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки.

Команды встретились на стадионе «Полесье» в Житомире.

В первом тайме команды мячей не забивали. У «Колоса» было минимальное преимущество в атаке, но в результате его превратить не удалось.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур. 28 сентября

Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица, Итодо

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Таллес, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Климчук, Алефиренко

Металіст 1925 – Колос. Дивитися онлайн. LIVE трансляція

Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
