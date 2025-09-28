Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
28.09.2025 22:00 - : -
Осасуна
Испания
28 сентября 2025, 15:48 |
Бетис – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

28 сентября на «Картуха» пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда при Пеллегрини показывал стабильно неплохие результаты. Но все же казалось, что постепенно сдаются позиции. Тем важнее был прошлый сезон, где получилось и в Примере прибавить, поднявшись на шестое место, и параллельно дойти до финала Лиги конференций. Правда, один из героев весеннего рывка, Антони, был вынужден вернуться в Манчестер Юнайтед из-за завершения срока аренды. А договориться о выкупе его контракта получилось только уже в летний дэдлайн.

Новый сезон начинался достаточно посредственно. В пяти первых матчах у клуба из Севильи было по одной победе и поражению, остальные встречи закончили ничьими. В прошлом туре все-таки получилось закончить успешно, 3:1, с Реалом Сосьедад. Но, возвращаясь в Лигу Европы, испанцы ограничились только ничьей 2:2 с Ноттингем Форест.

Осасуна

Клуб в прошлом сезоне набрал те же 52 очка, что и Райо Вальекано. Тогда ему не повезло: по дополнительным показателям уступили сопернику из Мадрида восьмое место - а с ним и право сыграть в Лигу конференций. Впрочем, не стоит забывать, что немного раньше, при Аррасате, там сразу вылетели в квалификации. И, возможно, и сейчас в Памплоне даже негласно рады, что не нужно распылять силы на еврокубки.

Сейчас тренером стал Алессио Лиски. Пока что с ним начинали достаточно ожидаемо: команда выигрывает на своем поле при неудачах на выезде: дома взяли максимум с Валенсией и Райо Вальекано, но в гостях не зацепились даже за ничью не только с мадридским Реалом, но и с Эспаньолом и Вильярреалом. На этой неделе с Эльче закончили хотя бы ничьей, 1:1.

Статистика личных встреч

У клуба из Севильи было три победы кряду. Но весной он ограничился ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно больше верят в принимающую команду. Она не лишена проблем, но стоит ставить на то, что дома получится набрать максимум очков (коэффициент - 1,72).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
