Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 09:31 | Обновлено 28 сентября 2025, 09:32
Гол Забарного за ПСЖ, супер-матч Карпаты – Динамо, старт Украины на ЧМ U-20

Главные новости за 27 сентября на Sport.ua

Гол Забарного за ПСЖ, супер-матч Карпаты – Динамо, старт Украины на ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за суботту, 27 сентября.

1А. ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

1В. Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Парижане одолели соперников 2:0 в 6-м туре Лиги 1, травмы получили Витинья и Хвича

2А. Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

2В. Одна из немногих атак принесла успех. Александрия победила Полтаву
«Горожане» минимально обыграли новичка УПЛ, забив в конце первого тайма

2С. Боролись, но не забивали. Заря и Оболонь в Киеве поделили очки
Команда Скрипника не побеждала уже три матча подряд, соперники – пять

3. Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Команда Дмитрия Михайленко удержала нужный результат

4. Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Дубль Альвареса во втором тайме приносит победу Атлетико

5А. Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
«Орлы» шокировал чемпионов

5В. Удаление и гол на 90+10-й. Челси и Брайтон в Лондоне выдали матч на 4 мяча
Пенсионеры потерпели поражение от чаек со счетом 1:3 в матче 6-го тура АПЛ

5С. Ноттингем Форест с Зинченко потерпел сенсационное поражение в АПЛ
«Лесники» проиграли «Сандерленду»

6А. Впервые за 55 лет. Болгария разбила соперника и вышла в финал ЧМ
Состоялся матч 1/2 финала плей-офф мирового первенства по волейболу

6В. ЧМ по волейболу. Италия разбила чемпионов Европы и получила место в финале
Состоялся матч 1/2 финала плей-офф мирового первенства по волейболу

7А. Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Марта за час в двух сетах разобралась с Эллой Зайдель во втором раунде тысячника

7В. Киченок успешно стартовала в Пекине, оформив камбек после проиграннго сета
Людмила вместе с Эллен Перес одолела дуэт Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес

7С. Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Реванш не удался: Даяна снова уступила Джессике Бузас Манейро

8. Шоу на семь мячей. Трабзонспор с голом Сикана едва не упустил победу с 4:1
Трабзонспор одолел команду Карагюмрок со счетом 4:3 в матче 7-го тура чемпионата Турции

9. Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Тренер готовится возглавить «Панатинаикос»

10. ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей
Киевляне сыграли вничью во Львове

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
