Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею.

Это произошло в матче первого тура группового этапа юношеского чемпионата мира 2025 года, в котором украинцы победили со счетом 2:1.

Матчи юношеской сборной Украины U-20 против сверстников из Южной Кореи

2025: ЧМ, групповой этап, Вальпараисо, Украина – Южная Корея – 2:1 (Г. Синчук, О. Пищур)

2019: ЧМ, финал, Лодзь, Украина – Южная Корея – 3:1 (В. Супряга, Г. Цитаишвили)

2019: ТМ, Валенсия, Украина – Южная Корея – 1:0 (С. Булеца)

Следующий матч сборная Украины сыграет против сборной Панамы 30 сентября.