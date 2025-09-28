Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею
Молодежные турниры
Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею

Второй раз – также в матчах чемпионатов мира

Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею
УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею.

Это произошло в матче первого тура группового этапа юношеского чемпионата мира 2025 года, в котором украинцы победили со счетом 2:1.

Матчи юношеской сборной Украины U-20 против сверстников из Южной Кореи

  • 2025: ЧМ, групповой этап, Вальпараисо, Украина – Южная Корея – 2:1 (Г. Синчук, О. Пищур)
  • 2019: ЧМ, финал, Лодзь, Украина – Южная Корея – 3:1 (В. Супряга, Г. Цитаишвили)
  • 2019: ТМ, Валенсия, Украина – Южная Корея – 1:0 (С. Булеца)

Следующий матч сборная Украины сыграет против сборной Панамы 30 сентября.

статистика сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
