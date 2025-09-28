Молодежные турниры28 сентября 2025, 01:31 |
168
0
Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею
Второй раз – также в матчах чемпионатов мира
28 сентября 2025, 01:31 |
168
0
Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею.
Это произошло в матче первого тура группового этапа юношеского чемпионата мира 2025 года, в котором украинцы победили со счетом 2:1.
Матчи юношеской сборной Украины U-20 против сверстников из Южной Кореи
- 2025: ЧМ, групповой этап, Вальпараисо, Украина – Южная Корея – 2:1 (Г. Синчук, О. Пищур)
- 2019: ЧМ, финал, Лодзь, Украина – Южная Корея – 3:1 (В. Супряга, Г. Цитаишвили)
- 2019: ТМ, Валенсия, Украина – Южная Корея – 1:0 (С. Булеца)
Следующий матч сборная Украины сыграет против сборной Панамы 30 сентября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2025, 22:41 11
Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1
Футбол | 27 сентября 2025, 19:08 23
«Орлы» шокировал чемпионов
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Футбол | 28.09.2025, 02:33
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Комментарии 0
Популярные новости
26.09.2025, 07:04 7
27.09.2025, 20:00 3
27.09.2025, 02:34
27.09.2025, 19:59 201
26.09.2025, 08:01 2
26.09.2025, 07:26 19
26.09.2025, 19:44 4