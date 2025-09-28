Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 сентября 2025, 01:05 |
К Роналду? Звездный хавбек Ман Сити думает о переезде в Саудовскую Аравию

Бернарду Силва общается с представителями саудовских клубов с 2023 года

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Бернарду Силву

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может последовать примеру Криштиану Роналду и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Согласно данным издания talkSport, 31-летний хавбек общается с представителями саудовских клубов с 2023 года. Именно тогда футболистом интересовался «Аль-Хиляль». На тот момент португальцу предлагали зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю (чуть больше 570 тысяч евро).

Отмечается, что самые вероятные варианты для Силвы – «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия». В этих клубах португальцу готовы предложить трудовое соглашение сроком на 4 года.

Силва выступает за «горожан» с 2017 года. За все это время он сыграл в 414 матчах, в которых забил 73 гола и отдал 71 ассист. В прошлом сезоне португалец выходил на поле 49 раз, отметившись в общей сложности пятью голами и четырьмя результативными передачами.

В начале сентября этого года руководство «Барселоны» рассматривало кандидатуру Бернанду для усиления линии полузащиты.

Бернарду Силва Манчестер Сити Саудовская Аравия трансферы Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия Криштиану Роналду трансферы АПЛ
Оксана Баландина Источник: talkSPORT
