Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал решил прекратить отношения со суперзвездой после позора от Атлетико
Испания
29 сентября 2025, 03:20 |
74
0

Реал решил прекратить отношения со суперзвездой после позора от Атлетико

Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором

29 сентября 2025, 03:20 |
74
0
Реал решил прекратить отношения со суперзвездой после позора от Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Руководство мадридского «Реала» приняло решение расстаться со звездой клуба после позорного поражения в мадридском дерби от «Атлетико» (2:5).

По информации Fichajes, руководство «Реала» устало от нестабильной игры Винисиуса Жуниора. Несмотря на то, что бразилец оформил ассист, он не смог вернуть свою прежнюю форму, которая была в сезоне 2023/24. А за пределами поля его поведение и отношение к делу тоже вызывают беспокойство.

Президент клуба, Флорентино Перес, уже принял решение – в конце сезона Винисиус покинет «Реал».

В сезоне 2025/26 Винисиус Жуниор провел шесть матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

По теме:
ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь
Арсенал лидирует среди команд топ-5 лиг по голам со стандартных положений
ВИДЕО. Реал прилетел в Казахстан, заранее выкупив все номера в отеле
трансферы Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28 сентября 2025, 07:05 17
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове

Тренер считает, что Александр Караваев неудачно отрабатывал в обороне

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
Футбол | 29.09.2025, 01:36
Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
Футбол | 28.09.2025, 19:55
Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
Уверенное восхождение на вершину. Шахтер во Львове разгромил Рух
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28.09.2025, 03:59
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем