Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо объяснил, почему Реал обморозился в матче против Атлетико
Украина. Премьер лига
Хаби Алонсо объяснил, почему Реал обморозился в матче против Атлетико

«Бланкос» проиграли 2:5

Хаби Алонсо объяснил, почему Реал обморозился в матче против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В субботу, 27 сентября, «Реал Мадрид» потерпел поражение от «Атлетико» в дерби (2:5).

После игры главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил свое разочарование результатом и назвал причины неудачи.

«Это был плохой матч. Мы не вошли в игру хорошо, играли слабо с мячом и без него. Мы находимся на этапе построения команды, сегодня первое поражение, и работа продолжается. Нужно сделать выводы из того, что произошло, потому что они точно пригодятся нам в будущем. Но оправданий нет. Мы расстроены, как и болельщики. Это было дерби, и поражение заслуженное. Мы не были на высоте, нам не хватало ритма, болезненное поражение.

Можно сказать, что это в некотором роде и положительный удар для будущего. Но да, мы не вошли в игру хорошо. В борьбе за мяч мы проигрывали слишком много единоборств. Затем с мячом тоже не могли найти решение.

Судейство? Нет никаких претензий. То, что произошло сегодня, произошло независимо от судейства или какого-либо решения. Это заслуженное поражение.

Нам не хватало интенсивности, не хватало настройки, чтобы лучше противодействовать и выходить вперед. Сейчас у нас есть представление, что могло произойти, но нужно еще оценить. Мы недостаточно конкурировали, сегодня команда не выступила на уровне, который нужен для таких матчей против таких соперников. Нам придется поднять уровень — это то, что нас ждет.

Это первое поражение в этом сезоне, болезненное, безусловно. Мы чувствуем большую ответственность. Теперь нужно понять, что исправлять и как смотреть вперед. Сезон только начался, как в Ла Лиге, так и в других соревнованиях, и сегодня мы не показали желаемого уровня», — сказал Алонсо.

Видеообзор матча

По теме:
Поражения Реала и Ливерпуля. Только 2 команды выиграли все матчи топ-5 лиг
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала 2:5
Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
