Испания
27 сентября 2025, 17:20 |
Атлетико – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26

Атлетико – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал проводят очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча проходит на домашнем стадионе матрасников Метрополитано. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 27 сентября

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
