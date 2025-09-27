Атлетико – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26
27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал проводят очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча проходит на домашнем стадионе матрасников Метрополитано. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.
Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 27 сентября
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)
