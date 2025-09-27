Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 13:26 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:58
Александрия – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча седьмого тура УПЛ

Александрия – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

В рамках шестого тура УПЛ проходит матч между «Александрией» и «Полтавой».

Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Перед началом матча хозяева поля с 4 набранными баллами занимали 13-ю позицию в таблице УПЛ. «Полтава» с аналогичным количеством очков шла на 14-м месте.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Александрия – Полтава – 0:0 (обновляется)

Гол:

