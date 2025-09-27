В рамках шестого тура УПЛ проходит матч между «Александрией» и «Полтавой».

Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Перед началом матча хозяева поля с 4 набранными баллами занимали 13-ю позицию в таблице УПЛ. «Полтава» с аналогичным количеством очков шла на 14-м месте.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Александрия – Полтава – 0:0 (обновляется)

Гол: