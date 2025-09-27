Украина. Премьер лига27 сентября 2025, 13:26 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:58
Александрия – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча седьмого тура УПЛ
27 сентября 2025, 13:26 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:58
В рамках шестого тура УПЛ проходит матч между «Александрией» и «Полтавой».
Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Перед началом матча хозяева поля с 4 набранными баллами занимали 13-ю позицию в таблице УПЛ. «Полтава» с аналогичным количеством очков шла на 14-м месте.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
Александрия – Полтава – 0:0 (обновляется)
Гол:
