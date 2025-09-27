Англия27 сентября 2025, 10:52 |
Когда играют Ливерпуль и Манчестер Сити? Прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26
С 27 по 29 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки шестого тура
🏆 С 27 по 29 сентября состоятся матчи шестого тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26:
- 27.09. 14:30 Брентфорд – Манчестер Юнайтед
- 27.09. 17:00 Челси – Брайтон
- 27.09. 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль
- 27.09. 17:00 Лидс – Борнмут
- 27.09. 17:00 Манчестер Сити – Бернли
- 27.09. 19:30 Ноттингем Форест – Сандерленд
- 27.09. 22:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон
- 28.09. 16:00 Астон Вилла – Фулхэм
- 28.09. 18:30 Ньюкасл – Арсенал
- 29.09. 22:00 Эвертон – Вест Хэм
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|15
|2
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|28.09.25 18:30 Ньюкасл - Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|10
|3
|Тоттенхэм
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|10
|4
|Борнмут
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|10
|5
|Кристал Пэлас
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|9
|6
|Челси
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|8
|7
|Сандерленд
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|8
|8
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|7
|10
|Эвертон
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|7
|12
|Лидс
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|7
|13
|Ньюкасл
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|28.09.25 18:30 Ньюкасл - Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|6
|14
|Брайтон
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|5
|16
|Бёрнли
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|4
|17
|Брентфорд
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|3
|19
|Вест Хэм
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|0
