У Ворсклы снова возникли проблемы с дозаявкой

Как стало известно Sport.ua, уже две недели в расположении перволиговой «Ворсклы» находятся два легионера-нападающих: француз и киргиз, которые приехали в статусе свободных агентов.

По имеющейся информации, уровень их подготовки устраивает главного тренера Александра Бабича, однако дозаявить их мешают два трансферных бана, которыми «Ворскла» была наказана ФИФА в середине сентября.

Тем не менее, руководство клуба обещает, что на следующей неделе запрет будет снят и полтавчане смогут усилиться столь необходимыми нападающими.

Тем временем «Ворскла» завершает подготовку к календарному поединку 8-го тура с «Викторией», который состоится 27 сентября в Полтаве.

В этой игре Александр Бабич не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Богдана Мишенко, зато вернулся в строй Иван Поцхверия, который залечил травму.

Пока в активе полтавчан 11 очков и они занимают шестое место в перволиговом первенстве.

