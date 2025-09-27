Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Ворсклы снова возникли проблемы с дозаявкой
Украина. Первая лига
27 сентября 2025, 09:59 |
130
0

У Ворсклы снова возникли проблемы с дозаявкой

В Полтаве рассчитывают на дуэт иностранцев

27 сентября 2025, 09:59 |
130
0
У Ворсклы снова возникли проблемы с дозаявкой
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, уже две недели в расположении перволиговой «Ворсклы» находятся два легионера-нападающих: француз и киргиз, которые приехали в статусе свободных агентов.

По имеющейся информации, уровень их подготовки устраивает главного тренера Александра Бабича, однако дозаявить их мешают два трансферных бана, которыми «Ворскла» была наказана ФИФА в середине сентября.

Тем не менее, руководство клуба обещает, что на следующей неделе запрет будет снят и полтавчане смогут усилиться столь необходимыми нападающими.

Тем временем «Ворскла» завершает подготовку к календарному поединку 8-го тура с «Викторией», который состоится 27 сентября в Полтаве.

В этой игре Александр Бабич не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Богдана Мишенко, зато вернулся в строй Иван Поцхверия, который залечил травму.

Пока в активе полтавчан 11 очков и они занимают шестое место в перволиговом первенстве.

Ранее экс-полтавчанин Роман Безус рассказал о своей карьере.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА: «Недовольство Нагорняка можно понять»
Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Василий БАРАНОВ: «Мы знали, с кем мы играем»
Ворскла Полтава инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 19:59 0
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины

Близкие для тренера команды

ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Футбол | 27 сентября 2025, 09:08 1
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» высказался об Артеме Степанове

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26.09.2025, 19:44
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27.09.2025, 09:00
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 145
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем