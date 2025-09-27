Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Экс-футболист Манчестер Юнайтед может попасть за рештку

Бывшему игроку МЮ Андерсону грозит тюрьма – долг свыше 1 млн реалов

ФОТО. Экс-футболист Манчестер Юнайтед может попасть за рештку
Instagram. Андерсон с детьми

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Андерсон оказался в центре скандала – его могут посадить за неуплату алиментов.

По данным бразильских СМИ, у него девять детей, а долг превысил 1 млн реалов (около 164 тыс. евро).

Суд в Порту-Алегри постановил: 30 дней тюрьмы, хоча возможен более мягкий режим – общественные работы днем и изолятор ночью.

Адвокат подтвердил, что дело связано с несовершеннолетними, но отказался от комментариев.

Это не первый раз, когда Андерсон сталкивается с правосудием: пять лет назад его обвиняли в отмывании миллионов через криптовалюту.

фото lifestyle Андерсон Луис де Абреу Оливейра Манчестер Юнайтед сборная Бразилии по футболу скандал Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
