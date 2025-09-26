Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачная аренда? Защитник Динамо получил травму в Европе
Польша
26 сентября 2025, 21:43 |
703
1

Неудачная аренда? Защитник Динамо получил травму в Европе

Украинский футболист Антон Царенко пропустил уже девять матчей из-за травмы

26 сентября 2025, 21:43 |
703
1 Comments
Неудачная аренда? Защитник Динамо получил травму в Европе
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Защитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который в нынешнем сезоне на правах аренды играет за польскую «Лехию» Гданьск, не сыграет в ближайшем матче чемпионата из-за травмы.

Главный тренер команды Джон Карвер сообщил, что оптимистические прогнозы медицинского штаба не оправдались и 21-летний футболист не выйдет на поле 27 сентября в поединке десятого тура против «Короны».

Ожидается, что Царенко пропустит и встречу с ФК «Плоцк», которая состоится 3 октября и вернется в строй только после международного перерыва.

Украинский защитник успел провести только один официальный матч в сезоне против «Гурника» (1:2). С июля Антон не имел игрового времени и в общей сложности пропустил уже девять матчей.

В прошлом сезоне Царенко также выступал на правах аренды за «Лехию» – за 30 матчей во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 500 тысяч евро.

На данный момент «Лехия» набрала шесть баллов и занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице. Летом команда была оштрафована на пять очков из-за финансовых проблем.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Антон Царенко Динамо Киев
Николай Титюк Источник: ФК Лехия Гданьск
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26 сентября 2025, 07:04 6
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»

Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове

ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Футбол | 26 сентября 2025, 20:43 0
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал

Матч состоится 27 сентября в 17:15 по Киеву

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Футбол | 26.09.2025, 14:56
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Футбол | 26.09.2025, 04:19
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Міжнародна пауза дозволить нормально відновитись і не форсувати підготовку до повернення на поле
Ответить
0
Популярные новости
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 39
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем