Неудачная аренда? Защитник Динамо получил травму в Европе

Защитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который в нынешнем сезоне на правах аренды играет за польскую «Лехию» Гданьск, не сыграет в ближайшем матче чемпионата из-за травмы.

Главный тренер команды Джон Карвер сообщил, что оптимистические прогнозы медицинского штаба не оправдались и 21-летний футболист не выйдет на поле 27 сентября в поединке десятого тура против «Короны».

Ожидается, что Царенко пропустит и встречу с ФК «Плоцк», которая состоится 3 октября и вернется в строй только после международного перерыва.

Украинский защитник успел провести только один официальный матч в сезоне против «Гурника» (1:2). С июля Антон не имел игрового времени и в общей сложности пропустил уже девять матчей.

В прошлом сезоне Царенко также выступал на правах аренды за «Лехию» – за 30 матчей во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 500 тысяч евро.

На данный момент «Лехия» набрала шесть баллов и занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице. Летом команда была оштрафована на пять очков из-за финансовых проблем.