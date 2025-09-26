Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Когда состоится матч Атлетико – Реал? Прогнозы на 7-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
26 сентября 2025, 18:23
Когда состоится матч Атлетико – Реал? Прогнозы на 7-й тур Ла Лиги 2025/26

С 26 по 29 сентября в чемпионате Испании состоятся поединки седьмого тура

Когда состоится матч Атлетико – Реал? Прогнозы на 7-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

🏆 С 26 по 29 сентября состоятся матчи седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 7-й тур Ла Лиги 2025/26:

  • 26.09. 22:00 Жирона – Эспаньол
  • 27.09. 15:00 Хетафе – Леванте
  • 27.09. 17:15 Атлетико – Реал
  • 27.09. 19:30 Мальорка – Алавес
  • 27.09. 22:00 Вильярреал – Атлетик
  • 28.09. 15:00 Райо Вальекано – Севилья
  • 28.09. 17:15 Эльче – Сельта
  • 28.09. 19:30 Барселона – Реал Сосьедад
  • 28.09. 22:00 Бетис – Осасуна
  • 29.09. 22:00 Валенсия – Овьедо

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 6 6 0 0 14 - 3 27.09.25 17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 18
2 Барселона 6 5 1 0 19 - 4 28.09.25 19:30 Барселона - Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12 - 5 27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10 - 9 26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол 11
5 Эльче 6 2 4 0 8 - 5 28.09.25 17:15 Эльче - Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче 10
6 Атлетик Бильбао 6 3 1 2 7 - 7 27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано 10
7 Хетафе 6 3 1 2 7 - 8 27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 10
8 Атлетико Мадрид 6 2 3 1 9 - 7 27.09.25 17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче 9
9 Бетис 6 2 3 1 9 - 7 28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 9
10 Алавес 6 2 2 2 6 - 6 27.09.25 19:30 Мальорка - Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 8
11 Валенсия 6 2 2 2 8 - 10 29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 8
12 Севилья 6 2 1 3 10 - 10 28.09.25 15:00 Райо Вальекано - Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5 - 5 28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7 - 9 28.09.25 15:00 Райо Вальекано - Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано 5
15 Сельта 6 0 5 1 5 - 7 28.09.25 17:15 Эльче - Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6 - 9 28.09.25 19:30 Барселона - Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол 5
17 Леванте 6 1 1 4 10 - 13 27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона 4
18 Реал Овьедо 6 1 0 5 2 - 11 29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 3
19 Мальорка 6 0 2 4 5 - 11 27.09.25 19:30 Мальорка - Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 2
20 Жирона 6 0 2 4 3 - 16 26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 2
Полная таблица

По теме:
«Если это ему не мешает, то почему бы и нет?» Экс-игрок – о тусовках Ямаля
«Ни с кем не говорил, растрепанный ходил». Экс-игрок – о Месси в юности
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
