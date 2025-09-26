Кудровка – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 сентября в 18:00 стартовал седьмой тур Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Эпицентр».

Местом проведения матча стал стадион «Оболонь Арена» в Киеве. Главный арбитр – Дмитрий Кубряк.

Перед игрой «Кудровка» находилась на 12-й позиции (семь очков), «Эпицентр» занимал 15-е место (три балла).

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 26 сентября

«Кудровка» – «Эпицентр» – 0:1 (обновляется)

Гол! Себерио, 0:1, 33 мин.