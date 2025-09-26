25 сентября состоялся поединок первого тура Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Утрехт» и французский «Лион». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме обе команды так и не сумели огорчить друг друга, поэтому были вынуждены уйти на перерыв с нулями на табло. Во второй половине игры главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека произвел сразу четыре замены которые и изменили ход игры.

На 75-й минуте алжирский полузащитник Рашид Геззаль ассистировал на американца Теннера Тесманна, который в свою очередь забил важный гол и принес французской команде три балла.

В следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет против норвежского «Бранна». «Лион» 2 октября на домашнем стадионе примет австрийский РБ Зальцбург.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября

Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция) – 0:1

Гол: Тессманн, 75 мин

Видеообзор матча: