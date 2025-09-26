Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утрехт – Лион – 0:1. Задумка Фонсеки сработала. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Утрехт
25.09.2025 22:00 – FT 0 : 1
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2025, 01:53 |
9
0

Утрехт – Лион – 0:1. Задумка Фонсеки сработала. Видео голов и обзор матча

Французский клуб вырвал победу во втором тайме благодаря игрокам, вышедшим на замену

26 сентября 2025, 01:53 |
9
0
Утрехт – Лион – 0:1. Задумка Фонсеки сработала. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

25 сентября состоялся поединок первого тура Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Утрехт» и французский «Лион». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме обе команды так и не сумели огорчить друг друга, поэтому были вынуждены уйти на перерыв с нулями на табло. Во второй половине игры главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека произвел сразу четыре замены которые и изменили ход игры.

На 75-й минуте алжирский полузащитник Рашид Геззаль ассистировал на американца Теннера Тесманна, который в свою очередь забил важный гол и принес французской команде три балла.

В следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет против норвежского «Бранна». «Лион» 2 октября на домашнем стадионе примет австрийский РБ Зальцбург.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября

Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция) – 0:1

Гол: Тессманн, 75 мин

Видеообзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Таннер Тессманн (Лион), асcист Рашид Геззаль.
По теме:
Панатинаикос разгромил Янг Бойз в Лиге Европы. Кто оформил хет-трик?
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте
Лига Европы Утрехт Лион Паулу Фонсека видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:55 18
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»

Сегодня Игорь Беланов отмечает 65-летие

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Футбол | 26.09.2025, 01:41
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Футбол | 25.09.2025, 21:03
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 32
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
25.09.2025, 15:14 55
Футбол
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 195
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 11
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем