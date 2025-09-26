В четверг, 25 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретились английская «Астон Вилла» и итальянская «Болонья». Представитель Премьер-лиги одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил шотландец Джон Макгинн, который отметился точным ударом на 13-й минуте. Во второй половине игры «Астон Вилла» получила шанс увеличить преимущество, однако форвард Олли Уоткинс не реализовал пенальти.

Стоит отметить, что итальянская команда больше владела мячом, чаще била по воротам соперника, была намного точнее, но так и не сумела огорчить оппонента.

Во втором туре Лиги Европы подопечные Унаи Эмери сыграют на выезде против нидерландского «Фейеноорда». Соперником «Болоньи» станет немецкий «Фрайбург». Оба поединка состоятся 2 октября.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 1:0

Гол: Макгинн, 13

Нереализованный пенальти: Уоткинс, 68

Видеообзор матча: