Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Болонья – 1:0. Как Уоткинс не забил пенальти. Видео голов
Лига Европы
Астон Вилла
25.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
26 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 01:52
12
0

Астон Вилла – Болонья – 1:0. Как Уоткинс не забил пенальти. Видео голов

Подопечные Унаи Эмери одолели итальянский клуб благодаря голу Джона Макгинна

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

В четверг, 25 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретились английская «Астон Вилла» и итальянская «Болонья». Представитель Премьер-лиги одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил шотландец Джон Макгинн, который отметился точным ударом на 13-й минуте. Во второй половине игры «Астон Вилла» получила шанс увеличить преимущество, однако форвард Олли Уоткинс не реализовал пенальти.

Стоит отметить, что итальянская команда больше владела мячом, чаще била по воротам соперника, была намного точнее, но так и не сумела огорчить оппонента.

Во втором туре Лиги Европы подопечные Унаи Эмери сыграют на выезде против нидерландского «Фейеноорда». Соперником «Болоньи» станет немецкий «Фрайбург». Оба поединка состоятся 2 октября.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 1:0

Гол: Макгинн, 13

Нереализованный пенальти: Уоткинс, 68

Видеообзор матча:

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
