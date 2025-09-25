Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
25 сентября 2025, 19:18 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:20
Орел, ягуар и лось. FIFA представила талисманов ЧМ-2026

Животные символизируют страны-хозяйки турнира

The Atletic

В FIFA представили талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года. Ими стали орлан Clutch, ягуар Zayu и лось Maple, символизирующие страны-хозяйки турнира – США, Мексику и Канаду.

Эксклюзивное первое изображение новых талисманов получило издание The Athletic.

Clutch – белоголовый орел в синей выездной форме сборной США. Птица является символом страны еще с 1782 года, когда ее изобразили на государственной печати. В 2024 году президент Джо Байден подписал закон, которым закрепил за орлом статус национальной птицы США.

Maple – лось в красной домашней форме Канады. В его образе соединены два символа страны – лось и кленовый лист, украшающий национальный флаг.

Zayu – ягуар в зеленой форме сборной Мексики. Для древних цивилизаций страны, в частности майя, ягуар был священным животным, которое символизировало силу, мужество и связь с потусторонним миром.

Чемпионат мира-2026 начнется 11 июня и завершится 19 июля. Впервые в истории соревнований в нем примут участие 48 команд, а также впервые пройду в трех странах одновременно.

Сборная Украины борется за место на мундиаль в группе вместе с Францией, Азербайджаном и Исландией. Подопечные Сергея Реброва уступили французам (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1) и находятся на третьей строчке в отборочной группе.

ЧМ-2026 по футболу талисман ФИФА
Александр Сильченко Источник: The Athletic
