Орел, ягуар и лось. FIFA представила талисманов ЧМ-2026

В FIFA представили талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года. Ими стали орлан Clutch, ягуар Zayu и лось Maple, символизирующие страны-хозяйки турнира – США, Мексику и Канаду.

Эксклюзивное первое изображение новых талисманов получило издание The Athletic.

Clutch – белоголовый орел в синей выездной форме сборной США. Птица является символом страны еще с 1782 года, когда ее изобразили на государственной печати. В 2024 году президент Джо Байден подписал закон, которым закрепил за орлом статус национальной птицы США.

Maple – лось в красной домашней форме Канады. В его образе соединены два символа страны – лось и кленовый лист, украшающий национальный флаг.

Zayu – ягуар в зеленой форме сборной Мексики. Для древних цивилизаций страны, в частности майя, ягуар был священным животным, которое символизировало силу, мужество и связь с потусторонним миром.

Чемпионат мира-2026 начнется 11 июня и завершится 19 июля. Впервые в истории соревнований в нем примут участие 48 команд, а также впервые пройду в трех странах одновременно.

Сборная Украины борется за место на мундиаль в группе вместе с Францией, Азербайджаном и Исландией. Подопечные Сергея Реброва уступили французам (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1) и находятся на третьей строчке в отборочной группе.