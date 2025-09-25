Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа – Эмполи. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Дженоа
25.09.2025 19:30 - : -
Эмполи
Италия
25 сентября 2025, 11:55 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:34
7
0

Смотрите 25 сентября в 19:30 поединок 1/16 финала Кубка Италии

Коллаж Sport.ua

В четверг, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Дженоа» и «Эмполи».

Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

