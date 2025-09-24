Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Ноттингем Форест. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
24 сентября 2025, 22:45 |
65
0

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги Европы 2025/26

Бетис – Ноттингем Форест. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября испанский Бетис и английский Ноттингем Форест проводят матч первого тура Лиги Европы 2025/26.

Коллективы играют на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Бакамбу, 15 – Игор Жезус, 18, 23

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Бакамбу, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Игор Жезус, 18 мин.

ГОЛ! 1:2 Игор Жезус, 23 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
