Бетис – Ноттингем Форест. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги Европы 2025/26
24 сентября испанский Бетис и английский Ноттингем Форест проводят матч первого тура Лиги Европы 2025/26.
Коллективы играют на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.
Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября
Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2 (матч продолжается)
Голы: Бакамбу, 15 – Игор Жезус, 18, 23
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Бакамбу, 15 мин.
ГОЛ! 1:1 Игор Жезус, 18 мин.
ГОЛ! 1:2 Игор Жезус, 23 мин.
