  4. Гаррик Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Испания
Гаррик Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон

Англичанин согласился на переход в «Барселону»

Гарри Кейн

Каталонский клуб «Барселона» активно ищет форварда, который сможет стать преемником Роберта Левандовски после завершения его контракта летом 2026 года.

По информации El Nacional, одной из главных кандидатур стал нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Англичанин, которому уже 32 года, имеет в договоре пункт о выкупе за 65 миллионов евро, что делает его более доступным вариантом по сравнению с Эрлингом Холандом или Хулианом Альваресом.

Кейн разочарован в Мюнхене невыполненными обещаниями по борьбе за Лигу чемпионов и не скрывает желания попробовать себя в другой команде. Британец хочет работать под руководством Ханса-Дитера Флика.

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деко рассматривают вариант с Кейном как реалистичный и экономически оправданный.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена выкупить у «МЮ» Решфорда.

adidas777
Гаррік 
Добре хоч не Мартирасян написали... 
Ответить
+1
OKs100
"Гаррик Кейн"? 
Ответить
+1
