ВИДЕО. Копина прострелил, а Фаал забил. Рух открыл счет
Гамбийский легионер снова отмечается в Кубке Украины
В кубковом противостоянии между львовским «Рухом» и «Полесьем» первый мяч был забит на 30-й минуте.
Копина подхватил «кожаного» в центре поля и обыгрался с Квасницей, тот вернул на Копину, а Юрий прострелил в штрафную, где Бабукарр Фаал замкнул передачу.
Следует заметить, что до забитого гола подопечные Руслана Ротаня владели инициативой и контролировали ход игры.
Гамбийский легионер Бабукарр Фаал уже забивает за «Рух» второй мяч в Кубке. Он также отличился в ворота Кормила на стадии 1/32 финала Кубка Украины.
Напомним, что Фаал присоединился к команде летом, а предыдущим клубом Гамбийца был хорватский «Ориент».
Гол! 1:0. Бубакарр Фаал. 30 минута
