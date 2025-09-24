Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Копина прострелил, а Фаал забил. Рух открыл счет
Кубок Украины
24 сентября 2025, 18:51 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:56
180
1

ВИДЕО. Копина прострелил, а Фаал забил. Рух открыл счет

Гамбийский легионер снова отмечается в Кубке Украины

24 сентября 2025, 18:51 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:56
180
1
ВИДЕО. Копина прострелил, а Фаал забил. Рух открыл счет
ФК Рух

В кубковом противостоянии между львовским «Рухом» и «Полесьем» первый мяч был забит на 30-й минуте.

Копина подхватил «кожаного» в центре поля и обыгрался с Квасницей, тот вернул на Копину, а Юрий прострелил в штрафную, где Бабукарр Фаал замкнул передачу.

Следует заметить, что до забитого гола подопечные Руслана Ротаня владели инициативой и контролировали ход игры.

Гамбийский легионер Бабукарр Фаал уже забивает за «Рух» второй мяч в Кубке. Он также отличился в ворота Кормила на стадии 1/32 финала Кубка Украины.

Напомним, что Фаал присоединился к команде летом, а предыдущим клубом Гамбийца был хорватский «Ориент».

Гол! 1:0. Бубакарр Фаал. 30 минута

По теме:
ВИДЕО. Полесье забило, но в свои ворота. Отличился Бескоровайный
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Главный тренер Локомотива прокомментировал победу над Вересом
Бабукарр Фаал Кубок Украины по футболу Полесье Житомир видео голов и обзор Рух Львов Рух - Полесье
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 24 сентября 2025, 18:23 1
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»

Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 12
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США

Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Движение))
Ответить
+1
Популярные новости
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 81
Футбол
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 32
Теннис
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем