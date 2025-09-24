Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины
24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины сошлись два представителя Премьер-лиги «Рух» и «Полесье».
Матч проходит на стадионе «Украина» во Львове».
На 30-й минуте гамбийский легионер «Руха» Фаал открыл счет матча.
Кубок Украины. 1/16 финала
Рух Львов – Полесье Житомир – 1:0 (первый тайм)
Голы: Фаал, 30, Безкоровайный, 63 (автогол)
Рух: Герета, Холод, Слюбик, Лях, Копина, Эдсон, Приступа, Рейляна, Клайвер, Квасница, Фаал
Полесье: Бущан, Михайличенко, Бескоровайный, Сарапий, Кравченко, Томандзото, Шепелев, Йозефи, Назаренко, Брагару, Гайдучик
Кубок Украины. Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований
Локомотив выбил представителя УПЛ