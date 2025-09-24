Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины

ФК Рух

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины сошлись два представителя Премьер-лиги «Рух» и «Полесье».

Матч проходит на стадионе «Украина» во Львове».

На 30-й минуте гамбийский легионер «Руха» Фаал открыл счет матча.

Кубок Украины. 1/16 финала

Рух Львов – Полесье Житомир – 1:0 (первый тайм)

Голы: Фаал, 30, Безкоровайный, 63 (автогол)

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Лях, Копина, Эдсон, Приступа, Рейляна, Клайвер, Квасница, Фаал

Полесье: Бущан, Михайличенко, Бескоровайный, Сарапий, Кравченко, Томандзото, Шепелев, Йозефи, Назаренко, Брагару, Гайдучик

Кубок Украины. Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье Кубок Украины по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
