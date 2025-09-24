Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Бетис
24.09.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 12:45 |
21
0

Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч Лиги Европы 24 сентября в 22:00 по Киеву

24 сентября 2025, 12:45 |
21
0
Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Бетис» и «Ноттингем Форест».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио де Ла Картуха», который находится в испанском городе Севилья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис – Ноттингем Форест
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо Загреб – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он отличный игрок и замечательный парень»
Бетис Ноттингем Форест смотреть онлайн Лига Европы Александр Зинченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Футбол | 24 сентября 2025, 12:44 0
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется

Алексей Сливченко – о положении и результатах некогда считавшейся перспективной львовской команды

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас наверняка не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 5
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас наверняка не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас наверняка не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24.09.2025, 04:01
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Футбол | 23.09.2025, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
ЧМ по волейболу. Португалия разгромно проиграла фаворитам в матче плей-офф
ЧМ по волейболу. Португалия разгромно проиграла фаворитам в матче плей-офф
22.09.2025, 12:27
Волейбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем