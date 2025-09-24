В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сойдутся хмельницкое Подолье и Ингулец из Петрово.

В прошлом раунде хмельницкий клуб выбил Скалу 1911 года, представляющую Вторую лигу Украины. Подопечные Сергея Ковальца квалифицировались в 1/16 финала Кубка благодаря победе в серии пенальти.

Ингулец в 1/32 финала Кубка Украины минимально победил любительский Карбон из Черкасс (2:1) Подопечные Василия Кобина забили победный гол на старте второго тайма.

Матч Подолья – Ингулец состоится в среду, 24 сентября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Подолье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция