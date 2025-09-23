23 сентября в 22:15 проходит перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

на стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика принимает Риу Аве

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За орлов со старта играют два украинских футболиста.

Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Лидеры: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика, Жил Висенте (по 13).

Бенфика – Риу Аве. Видео голов и обзор матча (обновляется)