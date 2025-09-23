Португалия23 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:25
67
0
Бенфика – Риу Аве. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Португалии
23 сентября в 22:15 проходит перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.
на стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика принимает Риу Аве
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За орлов со старта играют два украинских футболиста.
Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.
Лидеры: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика, Жил Висенте (по 13).
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
