ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси
Иван отдал голевую передачу на Роберта Стрита
Во вторник, 23 сентября, проходит матч третьего раунда кубка английской лиги между «Линкольн Сити» и «Челси».
Встречу принимал «LNER Stadium» в Линкольне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все голы матча кубка английской лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 42-й минуте хозяева открыли счет: с передачи украинца Ивана Варфоломеева отличился Роберт Стрит. Это первое результативное действие украинца в составе английского клуба.
❗️ ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне
Не только о «Барселоне» и «Реале»