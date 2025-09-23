Во вторник, 23 сентября, проходит матч третьего раунда кубка английской лиги между «Линкольн Сити» и «Челси».

Встречу принимал «LNER Stadium» в Линкольне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

На 42-й минуте хозяева открыли счет: с передачи украинца Ивана Варфоломеева отличился Роберт Стрит. Это первое результативное действие украинца в составе английского клуба.

❗️ ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси