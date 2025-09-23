Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси
Англия
23 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 23 сентября 2025, 22:39
873
1

ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси

Иван отдал голевую передачу на Роберта Стрита

23 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 23 сентября 2025, 22:39
873
1
ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Линкольн

Во вторник, 23 сентября, проходит матч третьего раунда кубка английской лиги между «Линкольн Сити» и «Челси».

Встречу принимал «LNER Stadium» в Линкольне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все голы матча кубка английской лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 42-й минуте хозяева открыли счет: с передачи украинца Ивана Варфоломеева отличился Роберт Стрит. Это первое результативное действие украинца в составе английского клуба.

❗️ ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси

По теме:
ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Линкольн Сити Челси Кубок английской лиги по футболу Иван Варфоломеев видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23 сентября 2025, 08:25 27
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?

Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне

Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 13:32 2
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги

Не только о «Барселоне» и «Реале»

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Футбол | 23.09.2025, 18:45
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
Футбол | 23.09.2025, 23:17
ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
По суті він зробив гол.
Ответить
0
Популярные новости
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 13
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 56
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем