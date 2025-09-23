Ливерпуль – Саутгемптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка английской лиги
23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги
Команды Ливерпуль и Саутгемптон играют на стадионе Энфилд в Ливерпуле.
Ливерпуль стартовал в Кубке именно с раунда 1/16 финала. Саутгемптон ранее в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).
Александер Исак отличился на 43-й минуте матча, забив гол в раздевалку (1:0, перерыв).
ГОЛ! 1:0. Александер Исак, 43 мин
События матча
