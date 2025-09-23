Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Саутгемптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
23.09.2025 22:00 – 90+ 2 : 1
Саутгемптон
Англия
153
0

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги

Команды Ливерпуль и Саутгемптон играют на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль стартовал в Кубке именно с раунда 1/16 финала. Саутгемптон ранее в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).

Александер Исак отличился на 43-й минуте матча, забив гол в раздевалку (1:0, перерыв).

ГОЛ! 1:0. Александер Исак, 43 мин

События матча

86’
Уго Экитике (Ливерпуль) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ши Чарльз (Саутгемптон), асcист Джошуа Куарши.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
Ливерпуль Саутгемптон Кубок английской лиги по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
