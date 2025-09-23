Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
Атлетик – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября Атлетик Бильбао и каталонская Жирона проводят матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча проходит на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле с первых минут. Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов (вызван в сборную Украины U-20 на ЧМ) остались вне заявки.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Атлетик Бильбао – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Унаи, 9

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Уннаи, 9 мин.

Атлетик Бильбао Жирона Атлетик - Жирона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат Аззедин Унаи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
