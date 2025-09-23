Атлетик – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 сентября Атлетик Бильбао и каталонская Жирона проводят матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча проходит на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле с первых минут. Виктор Цыганков (травма) и Владислав Крапивцов (вызван в сборную Украины U-20 на ЧМ) остались вне заявки.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Атлетик Бильбао – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Унаи, 9

ГОЛ! 0:1 Уннаи, 9 мин.