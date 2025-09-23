Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 сентября 2025, 17:58 |
55
0

С 23 по 25 сентября в чемпионате Испании состоятся поединки шестого тура

Когда играет Реал? Прогнозы на 6-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

🏆 С 23 по 25 сентября состоятся матчи шестого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 6-й тур Ла Лиги 2025/26:

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 5 5 0 0 10 - 2 23.09.25 22:30 Леванте - Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 15
2 Барселона 5 4 1 0 16 - 3 25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 13
3 Вильярреал 5 3 1 1 10 - 4 23.09.25 22:30 Севилья - Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8 - 7 23.09.25 20:00 Эспаньол - Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 10
5 Эльче 5 2 3 0 7 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 9
6 Бетис 6 2 3 1 9 - 7 28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 9
7 Атлетик Бильбао 5 3 0 2 6 - 6 23.09.25 20:00 Атлетик Бильбао - Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6 - 7 24.09.25 20:00 Хетафе - Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 9
9 Севилья 5 2 1 2 9 - 8 23.09.25 22:30 Севилья - Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 7
10 Алавес 5 2 1 2 5 - 5 24.09.25 20:00 Хетафе - Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 7
11 Валенсия 5 2 1 2 6 - 8 23.09.25 20:00 Эспаньол - Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 7
12 Атлетико Мадрид 5 1 3 1 6 - 5 24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
14 Райо Вальекано 5 1 2 2 5 - 6 24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 5
15 Сельта 6 0 5 1 5 - 7 28.09.25 17:15 Эльче - Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 5
16 Леванте 5 1 1 3 9 - 9 23.09.25 22:30 Леванте - Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1 - 8 25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5 - 9 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5 - 10 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 2
20 Жирона 5 0 1 4 2 - 15 23.09.25 20:00 Атлетик Бильбао - Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 1
Полная таблица

По теме:
Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом
Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Ямаль угостил голодную делегацию Барселоны бургерами после Золотого мяча
Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта прогнозы Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Леванте Овьедо прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
