Алонсо требует у Реала трансфера чемпиона мира. Цена вопроса – 120 млн евро

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником английского «Ливерпуля» Алексисом Макаллистером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо требует от руководства «сливочных» подписать 26-летнего футболиста.

Отмечается, что «Реал» готов заплатить за игрока 120 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Алексис Макаллистер провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Джереми Монга.