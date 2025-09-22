Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
22 сентября 2025, 21:09 |
433
0

Марсель – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

Марсель – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 22 сентября, проходит матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Марсель» и «ПСЖ».

Игра проходит в Марселе на стадионе «Велодром».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Изначально поединок должен был состояться 21 сентября, но игру перенесли из-за погодных условий.

Лига 1. 5-й тур, 22 сентября.

Марсель – ПСЖ – 0:0 (обновляется)

Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Марсель - ПСЖ видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
