Марсель – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 22 сентября, проходит матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Марсель» и «ПСЖ».

Игра проходит в Марселе на стадионе «Велодром».

Изначально поединок должен был состояться 21 сентября, но игру перенесли из-за погодных условий.

Лига 1. 5-й тур, 22 сентября.

Марсель – ПСЖ – 0:0 (обновляется)