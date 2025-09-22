Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказал мнение относительно церемонии вручения «Золотого мяча». Испанец оценил шансы французского вингера Усмана Дембеле, который является фаворитом на получение ЗМ-2025.

— Будет ли неожиданностью, если Дембеле сегодня не выиграет «Золотой мяч»?

— Посмотрим, что произойдёт. Я смотрю много футбола, но это не моя тема — я не вхожу в состав жюри, мне не нужно голосовать.

После церемонии станет ясно, кто получит награду. Я особо об этом не задумывался — думаю только о матче с «Леванте», — сказал Алонсо.

В шестом туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» встретится с «Леванте». Матч запланирован на вторник, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.