Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Испания
22 сентября 2025, 19:27
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»

Тренер «Реала» высказался о церемонии вручения «Золотого мяча»

Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказал мнение относительно церемонии вручения «Золотого мяча». Испанец оценил шансы французского вингера Усмана Дембеле, который является фаворитом на получение ЗМ-2025.

— Будет ли неожиданностью, если Дембеле сегодня не выиграет «Золотой мяч»?
— Посмотрим, что произойдёт. Я смотрю много футбола, но это не моя тема — я не вхожу в состав жюри, мне не нужно голосовать.

После церемонии станет ясно, кто получит награду. Я особо об этом не задумывался — думаю только о матче с «Леванте», — сказал Алонсо.

В шестом туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» встретится с «Леванте». Матч запланирован на вторник, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

По теме:
Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира
Золотой мяч 2025. Названы места с 20-го по 16-е: Винисиус и Левандовски
Беллингем и Холанд не попали в топ-20 лучших игроков года
Олег Вахоцкий Источник: AS
