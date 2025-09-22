Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 18:17 | Обновлено 22 сентября 2025, 18:49
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотртите видеообзор матча шестого тура УПЛ 2025/26

Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

22 сентября проходит матч шестого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Заря.

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 6-й тур, 22 сентября

Шахтер – Заря – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Первая Лига. Буковина обыграла Левый Берег и поднялась на второе место
Максим ФЕЩУК: «От своей команды ожидал больше забитых мячей»
Коуч Оболони: «Это моя проблема, скорее всего»
Шахтер Донецк Заря Луганск видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
