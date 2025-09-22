Украина. Премьер лига22 сентября 2025, 18:17 | Обновлено 22 сентября 2025, 18:49
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотртите видеообзор матча шестого тура УПЛ 2025/26
22 сентября проходит матч шестого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Заря.
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 6-й тур, 22 сентября
Шахтер – Заря – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
