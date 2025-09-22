22.09.2025 16:00 - : -
Первая лига. 7-й тур, 22 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура
22 сентября будут проведены три поединка 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 7-й тур, 22 сентября 2025
- 14:00. «Прикарпатье» – «Нива» Тернополь
- 16:00. «Левый Берег» – «Буковина»
14:00. «Прикарпатье» – «Нива» Тернополь
16:00. «Левый Берег» – «Буковина»
