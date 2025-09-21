Боруссия Менхенладбах вырвала ничью в матче с Байером

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура Бундеслиги между «Байером» и менхенгладбахской «Боруссией».

Встречу принимала «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед лишь на 70-й минуте благодаря голу малика Тильмана. В компенсированное время счет сравнял Табакович. Матч завершился со счетом 1:1.

«Байер» с 5 баллами занимает 11-е место. «Боруссия» Менхенгладбах с 2 баллами располагается на 17-м месте.

Бундеслига. 4-й тур

Байер – Боруссия Менхенгладбах – 1:1

Голы: Тилльман, 70 – Табакович, 90+2

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.