Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия Менхенладбах вырвала ничью в матче с Байером
Германия
21 сентября 2025, 23:30 | Обновлено 22 сентября 2025, 00:34
Боруссия Менхенладбах вырвала ничью в матче с Байером

Клуб из Леверкузена упустил победу в компенсированное время

Боруссия Менхенгладбах

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура Бундеслиги между «Байером» и менхенгладбахской «Боруссией».

Встречу принимала «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед лишь на 70-й минуте благодаря голу малика Тильмана. В компенсированное время счет сравнял Табакович. Матч завершился со счетом 1:1.

«Байер» с 5 баллами занимает 11-е место. «Боруссия» Менхенгладбах с 2 баллами располагается на 17-м месте.

Бундеслига. 4-й тур

Байер – Боруссия Менхенгладбах – 1:1

Голы: Тилльман, 70 – Табакович, 90+2

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Харис Табакович (Боруссия М), асcист Чарльз Херрманн.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (Байер), асcист Патрик Шик.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Viktor Shuper
Байєр клоуни. попередній сезон ще був ок. в цьому Байєр стане дніщем
