Боруссия Менхенладбах вырвала ничью в матче с Байером
Клуб из Леверкузена упустил победу в компенсированное время
В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура Бундеслиги между «Байером» и менхенгладбахской «Боруссией».
Встречу принимала «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву.
Хозяева поля вышли вперед лишь на 70-й минуте благодаря голу малика Тильмана. В компенсированное время счет сравнял Табакович. Матч завершился со счетом 1:1.
«Байер» с 5 баллами занимает 11-е место. «Боруссия» Менхенгладбах с 2 баллами располагается на 17-м месте.
Бундеслига. 4-й тур
Байер – Боруссия Менхенгладбах – 1:1
Голы: Тилльман, 70 – Табакович, 90+2
