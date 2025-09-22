Динамо Киев – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок шестого тура Премьер-лиги стартовал 22 сентября в 15:30 по киевскому времени
В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Подопечные Александра Шовковского набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – три очка.
Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 22 сентября
Динамо – Александрия – 0:1 (обновляется)
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин
