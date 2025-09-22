Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 15:27 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:45
820
0

Динамо Киев – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок шестого тура Премьер-лиги стартовал 22 сентября в 15:30 по киевскому времени

ФК Динамо Киев

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Шовковского набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – три очка.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 22 сентября

Динамо Александрия 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия видео голов и обзор Сергей Булеца
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
