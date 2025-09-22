Динамо – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Подопечные Александра Шовковского набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – три очка.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 22 сентября

Динамо – Александрия – 2:1 (обновляется)

Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (пен) – Булеца, 1

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин

ГОЛ, 1:1! Бражко, 40 мин

ГОЛ, 2:1! Пихаленок, 63 мин