Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спасение в дополнительное время. Статистика матча Арсенал – Манчестер Сити
Англия
21 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:10
128
0

Спасение в дополнительное время. Статистика матча Арсенал – Манчестер Сити

Габриэл Мартинелли сравнял счет на 90+3 минуте игры

21 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:10
128
0
Спасение в дополнительное время. Статистика матча Арсенал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» смог вырвать ничью в встрече против «Манчестер Сити» в компенсированное время.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ман Сити». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Габриэл Мартинелли, а за гостей – Эрлинг Холанд.

Статистика

Арсенал – Манчестер Сити

  • Владение мячом: 67% – 33%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.96 – 0.89
  • Большие шансы: 1 – 2
  • Удары по воротам: 12 – 5
  • Удары в створ ворот: 3 – 3
  • Сейвы: 2 – 2
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.11 – 0.28
  • Угловые: 11 – 1
  • Фолы: 11 – 10
  • Передачи: 581 – 295
  • Точные передачи: 515 – 224
  • Отборы мяча: 20 – 14
  • Штрафные удары: 10 – 11
  • Офсайды: 4 – 2
  • Желтые карточки: 1 – 2

Сейчас «канониры» (10 очков) расположились на 2-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «горожане» (7 очков) оказались на 9-й позиции.

По теме:
Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ
Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Габриэл Мартинелли спас для Арсенала матч против Ман Сити
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Габриэл Мартинелли
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 1
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»

Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко

МАГУЧИХ: «Такие условия. После приземления падаешь в бассейн»
Другие виды | 21 сентября 2025, 16:39 8
МАГУЧИХ: «Такие условия. После приземления падаешь в бассейн»
МАГУЧИХ: «Такие условия. После приземления падаешь в бассейн»

Украинская спортсменка поделила 3-е место на ЧМ-2025 в прыжках в высоту

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21.09.2025, 15:37
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
В Вересе рассказали о травме основного полузащитника
Футбол | 21.09.2025, 20:16
В Вересе рассказали о травме основного полузащитника
В Вересе рассказали о травме основного полузащитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 7
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем