Англия21 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:10
128
0
Спасение в дополнительное время. Статистика матча Арсенал – Манчестер Сити
Габриэл Мартинелли сравнял счет на 90+3 минуте игры
21 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:10
128
0
Лондонский «Арсенал» смог вырвать ничью в встрече против «Манчестер Сити» в компенсированное время.
20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ман Сити». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Габриэл Мартинелли, а за гостей – Эрлинг Холанд.
Статистика
Арсенал – Манчестер Сити
- Владение мячом: 67% – 33%
- Ожидаемые голы (xG): 0.96 – 0.89
- Большие шансы: 1 – 2
- Удары по воротам: 12 – 5
- Удары в створ ворот: 3 – 3
- Сейвы: 2 – 2
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.11 – 0.28
- Угловые: 11 – 1
- Фолы: 11 – 10
- Передачи: 581 – 295
- Точные передачи: 515 – 224
- Отборы мяча: 20 – 14
- Штрафные удары: 10 – 11
- Офсайды: 4 – 2
- Желтые карточки: 1 – 2
Сейчас «канониры» (10 очков) расположились на 2-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «горожане» (7 очков) оказались на 9-й позиции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 1
Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко
Другие виды | 21 сентября 2025, 16:39 8
Украинская спортсменка поделила 3-е место на ЧМ-2025 в прыжках в высоту
Футбол | 21.09.2025, 08:03
Другие виды | 21.09.2025, 15:37
Футбол | 21.09.2025, 20:16
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 07:52 3
20.09.2025, 18:10 20
20.09.2025, 04:40 7
20.09.2025, 04:21
19.09.2025, 19:11 3
20.09.2025, 07:32 40
19.09.2025, 22:44 2
20.09.2025, 00:22